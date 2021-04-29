Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
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Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü Bingöl'de 17 günlük 'Tam Kapanma' sürecinin başlamasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü

BİNGÖL - Bingöl'de 17 günlük 'Tam Kapanma' sürecinin başlamasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 'Tam Kapanma' bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 'Tam Kapanma' sürecinin başlamasıyla beraber kentin işlek Genç Caddesi, Kültür Caddesi, Üniversite caddesi sessizliğe büründü.

Valilik koordinesinde bağlı kolluk kuvvetlerinin 17 günlük kısıtlama sürecinde kentin belirli alanlarında kontrol noktaları kuracağı öğrenilirken, kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerinin kontrol edileceği belirtildi.

Valilikten 'Kurallara uyalım' çağrısı

17 günlük kısıtlamanın başlamasıyla beraber Bingöl Valiliği kurallara uyma çağrısında bulundu. Valilik, "Kıymetli Hemşehrilerimiz, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçiyoruz. Hepimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım" çağrısında bulundu.

Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü
Bingöl 'Tam Kapanma' ile sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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