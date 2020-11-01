Bingöl STEM Merkezi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları İHA'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
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Bingöl STEM Merkezi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları İHA'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

01.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:11
Bingöl STEM Merkezi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları İHA'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Bingöl'de öğretmen ve öğrenciler, 2021 yılında TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için yaptıkları sabit kanatlı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bingöl'de öğretmen ve öğrenciler, 2021 yılında TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için yaptıkları sabit kanatlı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle Bingöl Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Merkezi'nde öğretmen ve öğrenciler çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Gelecek yıl eylül ayında TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için çalışmalara başlayan bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Bağbars ve çeşitli liselerde okuyan öğrenciler, 180 santimetre kanat açıklığına ve 1200 gram ağırlığa sahip, 3 kilometre mesafede ve 180 metre yükseklikte uçabilen sabit kanatlı İHA yapmayı başardı.

Bağbars ve öğrenciler, yaptıkları İHA'yı uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Bağbars, AA muhabirine, geçen yıl Fırat Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Bingöl STEM Merkezi'ni kurduklarını belirterek, amaçlarının liselerde eğitim gören öğrencilerle deney formatında takımlar kurup, STEM tabanlı eğitimler vermek olduğunu söyledi.

Öğrencileri, uluslararası ve ülkedeki yarışmalara hazırladıklarını kaydeden Bağbars, yapay zeka alanında 2019'da girdikleri bir yarışmada ikincilik elde ettiklerini, yarışmalarda öncelikle katılımı önemsediklerini belirtti.

Şu an öğrencileri liselerarası İHA yarışmasına hazırladıklarını bildiren Bağbars, yaptıkları ilk İHA'nın uçuş denemelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Böylece kağıt üzerinde yaptıkları çizim, tasarımın ve ölçümlerin nasıl tepki verdiğini gördüklerini aktaran Bağbars, şöyle konuştu:

"180 santimetre kanat açıklığına sahip İHA yaptık. Bunun avantajı daha stabil ve yavaş uçmasıdır. Yaptığımız hava aracı, sabit kanatlı İHA olarak geçiyor. Ülkemiz son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu alanda önemli bir güce sahip olmuştur. Biz de bu alanda öğrencilerimizi lise seviyesinde yetiştirmek istiyoruz. Amacımız, sadece İHA yapmak değil, aynı zamanda bunlara yapay zeka ve yazılımlar da yüklemek."

"Daha büyük İHA'lar yapmaya çalışacağız"

Bingöl TBMM Vakfı Fen Lisesi öğrencisi Nurullah Yıldız da merkezde çok güzel çalışmalar yaptıklarını anlatarak, arkadaşlarıyla liselerarası İHA yarışmasına hazırlandıklarını dile getirdi.

Yıldız, "Amacımız, ülkemizin sahip olduğu SİHA ve drone teknolojisine katkı sunmak ve teknolojiyi geliştirmek. Daha büyük İHA'lar yapmaya çalışacağız. Sabit kanat, döner kanat ve kanatsız teknoloji üzerine de çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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