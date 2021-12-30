Bingöl Solhanspor, pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 2.02 metre boyundaki Fırıncıoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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