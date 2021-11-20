Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i transfer etti

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i kadrosuna kattı.

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Ali Samet İçmeğiz ile bu sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title