Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Ali Samet İçmeğiz ile bu sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet