Bingöl Solhanspor, İranlı pasör Falahat'ı transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, İranlı pasör Amir Mohammad Falahat'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 1,99 metre boyundaki Falahat ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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