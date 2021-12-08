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Bingöl Solhanpor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştı

Bingöl Solhanpor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştıklarını açıkladı.

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Ziya Sözen'in katılımıyla başantrenörlük görevi için Aykut Lale ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Hoş geldin Aykut Lale." denildi.

Bingöl Solhanpor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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