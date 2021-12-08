Bingöl Solhanpor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştı

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Ziya Sözen'in katılımıyla başantrenörlük görevi için Aykut Lale ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Hoş geldin Aykut Lale." denildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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