Bingöl Solhan Spor, Brezilyalı smaçör Wilian Gabriel ile anlaştı

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, smaçör Wilian Gabriel ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, başarılı smaçör Wilian Gabriel ile anlaştı. Sezon başından bu yana istenilen başarıyı yakalayamayan Bingöl temsilcisi, takımı daha iyi hale getirmek için beklenen performansı göstermeyen sporcular ile yollarını ayırırken yeni sporcuları takıma katmaya devam ediyor. Sezon başında anlaştığı 3 yabancı sporcudan ikisiyle yollarını ayıran Bingöl Solhan Spor, bir yabancı hakkını Bulgar smaçör Branimir Grozdanov'dan yana kullanırken kalan bir yabancı hakkını ise Brezilyalı smaçör Wilian Gabriel'den yana kullanarak takıma kattı. Sporcunun yakın zamanda takıma katılması bekleniyor.

Transfer hakkında konuşan Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Transfer sezonunun ilk gününden bu yana takımımıza hep en iyi sporcuyu katmaya çalıştık. Yerli sporcuların bir çoğu coğrafi konumumuzdan dolayı takımımıza gelmek istemezse de bize inandıklarından ve taraftarımızın gücünü bildikleri için özellikle bizi tercih etmek isteyenler oldu. Biri geçtiğimiz sezon sporcumuz olmak üzere bu sezon için üç yabancı sporcu ile anlaştık ama takıma beklenen katkıyı veremedikleri için bir yerli iki yabancı sporcumuzla yollarımızı ayırma durumuna geldik. Özellikle smaçör bölgesinde olan eksikliği doldurmaya çalıştık. Giden sporcuların ardından iki yerli iki yabancı sporcu ile anlaştık. Yaklaşık bir ay önce smaçör bölgesi için takımımıza kattığımızı Bulgar sporcunun ardından şimdide aynı mevkiye Brezilyalı smaçör Wilian Gabriel'i alarak smaçörlük mevkisini hem yerli hem de yabancı sporcularla daha güçlendirmek istedik. Şu an sadece pasör eksiğimiz olsa da ilerleyen haftalarda takımda eksiklik bulduğumuz bölgelere takviye yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın, bütün Bingöl halkının ve takımımıza gönül veren herkesin gönlü rahat olsun takımımızı en ideal hale getirmek için durmadan çalışacağız. Bizim amacımız her zaman için Wilian Gabriel gibi kendini kanıtlamış başarılı sporcuları takımımıza katmaktır. Özellikle dünyanın dört bir yanından sayısızca talipleri olduğu halde bize inanarak geldiği için kendisine hoş geldin diyor, Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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