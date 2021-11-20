Bingöl Solhan Spor, Ali İçmegiz ile anlaştı

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, orta oyuncu Ali İçmegiz ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında yaptığı transferlerin yanında sezon içinde de transfer çalışmalarını sürdüren Bingöl ekibi, orta oyuncu Ali İçmegiz ile anlaştı. Transfer hakkında bilgi veren Bingöl Solhan Spor Başkanı Ziya Sözen, "Sezon başında yaptığımız transferlerde bazı bölgelerde sporcu eksiğimiz vardı. Sezon içinde yaptığımız arayışlarla anlaştığımız sporcuları takımımıza katmaya devam ettik. Şuan bazı bölgelerde sporcu eksiğimiz devam ediyor anacak yapacağımız transferlerle sporcu eksiğimizi kapatacağız. Yapacağımız transferlerle Solhan Spor'umuzu tekrar ayağa kaldıracağız. Bugün yeni bir sporcumuzla anlaştığımızı duyuruyoruz. Yeni orta oyuncumuz Ali İçmegiz bugün itibariyle takımımıza katıldı. Sporcumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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