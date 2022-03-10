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Bingöl Solhan Spor: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bingöl Solhan Spor: 3-1

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (xxx), Buculjevic (xxx), Hamacher (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxx), Cafer (xxx), Mehmet (xxx), Hüseyin (xx), Enes (xx), Khani (xx), Halil (xx)BİNGÖL SOLHAN SPOR: Azizcan (xx), Doardo...

SOLHAN, BİNGÖL (DHA) - SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (xxx), Buculjevic (xxx), Hamacher (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxx), Cafer (xxx), Mehmet (xxx), Hüseyin (xx), Enes (xx), Khani (xx), Halil (xx)

BİNGÖL SOLHAN SPOR: Azizcan (xx), Doardo (xx), Dautefendic (xx), Ediz Kaan (xx), Grozdanov (xx), Halil İbrahim (xx), Fatih (xx), Alper (x), Celalettin (x), Onur (x), Uğur (x), Burak (x)

SETLER: 23-25, 25-20, 25-15, 25-23

SÜRE: 109 dakika (30, 26, 22, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23'üncü haftanın açılış maçında Altekma evinde Bingöl Solhan Spor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-20, 25-15 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 28 puana ulaşırken, Solhan Spor 19 puanla düşme hattında kaldı.


- İzmir
Bingöl Solhan Spor: 3-1

Bingöl Solhan Spor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Ertuğrul Gazi, Solhan, İzmir, Spor, Haberler

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