Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
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Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı

05.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:12

Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı Bingöl'de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı

BİNGÖL - Bingöl'de Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren ise her zaman kalabalığın olduğu Genç ve İnönü Caddeleri ile Çapakkur Köprüsü, Üniversite kavşağı ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olanlar iş yerlerine giderken, güvenlik güçlerince kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurularak kontroller yapılmaya başlandı. Kontrollerde şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı kısıtlamadan muaf olanların çıktığı öğrenildi.

Gün boyu şehirde kontrollerin süreceği aktarıldı.

Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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