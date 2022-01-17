Bingöl Sağlık Müdürü: Son iki haftada vakalar 30 kat arttı

BİNGÖL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haritada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında yer alan Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "Pandemi kurallarına uyum noktasındaki eksiklikler ve aşılama oranlarındaki düşüklük nedeniyle son iki haftada vaka oranlarında 30 kat artış oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde, Bingöl'de 18-24 Aralık tarihlerinde 100 binde 36 olan vaka sayısı 25-31 Aralık haftasında ise 89 oldu, son açıklanan verilerde ise kentte 1-7 Ocak'ta vaka sayısı 100 binde 705 olarak kayıtlara geçti. Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ise son iki haftada vaka oranlarının 30 kat arttığını söyledi.

"Geldiğimiz noktada gribin çok ciddi noktada kasım- aralık aylarında fazla olması, hem bunun üstüne Omicron varyantının eklenmesiyle bulaştırıcılığın çok fazla olduğu ve hiç semptom göstermeyen kişilerde de maalesef pozitiflerin olduğunu görüyoruz. Bunların da farkında olmadan başkalarına bulaştırdığını sahada gördük. Bundan dolayı özellikle kapalı alanlarda, nüfusun yoğun olduğu yerlerde, toplu ulaşım araçlarında maske ve mesafe kurallarına muhakkak riayet edilmesi, semptom gösterenlerin de bir an önce test yaptırıp pozitif olup olmadığını görmesi gerekiyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, pandeminin hala bitmiş olmadığını özellikle son dönemlerde vaka sayılarının çok arttığı, sağlığımızı korumak adına aşılarımız eksik ise aşılarımızı yaptırmamız, hatırlatma dozu eksik ise hatırlatma dozu yapmamız ve bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha iyi riayet etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum."