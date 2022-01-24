Bingöl Sağlık Müdürlüğünden vaka artışına karşı aşı çağrısı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışına karşı aşı yapılması çağrısında bulundu.

Gündoğdu, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 8-14 Ocak'ta vaka sayısının 100 binde 1410,74'e çıktığını söyledi.

Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kapalı alanlarda fazla durulması ve tedbirlere uyulmamasından kaynaklı virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını dile getiren Gündoğdu, kentte aşı oranın da düşük seviyede olduğunu belirtti.

Gündoğdu, vatandaşların hastalığı geçirdiği sürenin uzaması sebebiyle bulaş riskinin de arttığına işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Hastalığı rahat geçirme adına hem de bulaş riskini azaltma adına bir an önce aşılarını yaptırmayanlardan aşı yaptırmalarını, hatırlatma dozunu da yaptırmalarını istirham ediyoruz. Özellikle son dönemdeki vaka yoğunluğu, grip gibi vatandaşlar arasında bilhassa gençler arasında çok fazla dikkate alınmadığından aile içerisinde ve toplum içerisinde yayıldığını görüyoruz. Burada da özellikle dikkat edilmesi gereken maske ve mesafeye riayet edilmeli, özellikle de aile içerisinde aşı olmamış kişilerin bir an önce aşılanması lazım. Bu şekilde de hastaneye yatış ve vaka oranlarını azaltabiliriz."

Gündoğdu, hastalık belirtisi gösteren kişilerin toplumdan uzak durması gerektiğini kaydetti.