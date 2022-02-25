Bingöl Sağlık Müdürlüğünden doktorun darbedildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl Sağlık Müdürlüğü, Solhan Devlet Hastanesinde görevli bir müdürün doktoru darbettiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Şubat'ta Solhan Devlet Hastanesinde meydana gelen olayla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olaylar ve bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, olay savcılığa intikal etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılmış olup, adli ve idari süreç tarafımızca takip edilmektedir. İlerleyen süreçte yapılan işlemler kamuoyu ile paylaşılacaktır."