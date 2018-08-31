Bingöl Ovası'nda Mısır Hasadı

Bingöl'de kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekimi yapılan silajlık mısır hasadına başlandı.

Merkeze bağlı Garip köyünde 3 bin dönüme ekimi yapılan silajlık mısır tarlasında biçerdöverle hasadı sürdüren çiftçiler, kamyonlara aktarılan ürünü depolara gönderiyor.

Üretici Şükrü Karunç, diğer yem bitkilerine göre daha ekonomik ve kaliteli olduğu için silajlık olarak mısırı tercih ettiklerini söyledi.

Köylerinin ekilebilir arazi açısından Bingöl'ün "Çukurovası" olarak nitelendirildiğine işaret eden Karunç, bu sene 300 dönüme ektiği mısırdan elde ettiği yemi, çevre köy ve ilçelere de gönderdiklerini belirtti.

Karunç, mısır ekiminden elde ettiği gelirden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:

"Daha önce Bingöl'de mısır ekimi bilinmiyordu. Sadece köyümüzde 3 bin dönümden fazla mısır ekildi. Bu yıl ortağımla 300 dönüm ektim, seneye 400 dönüm ekmeyi düşünüyoruz. Daha önce kimse yapmıyordu. Şimdi köyde herkes bu işi yapıyor. Eskiden kahvehane köşelerinde oturuyorlardı. Herkes eksin, iyi kazanç var."

Köy muhtarı Lütfi Karinçu da köye 3 bin dönüm alanda mısır ekimi yapıldığını aktararak, "Herkes ürettiği zaman ülke olarak rahat bir nefes alacağız. Kahve köşelerinde tembel tembel oturup çay içmenin bir yararı yok. Herkes çalışsın." dedi.

Sadece köyde 7 bin ton üretiliyor

Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak ve ticaretini yapmak için ektikleri mısırın hasadını yerinde izledi.

Garip köyünde yaklaşık 7 bin ton silajlık mısır üretildiğini vurgulayan Karaarslan, çiftçilere tütün ektikleri tarlalara da mısır ekmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karaarslan, SÜTAŞ'ın Bingöl'deki yatırımına da değinerek, "SÜTAŞ yatırımı bulunmaz bir hizmettir. Çiftçilerimiz ürettikleri yem bitkilerini rahatlıkla götürüp firmaya teslim edebilirler. Pazar sorunu yok. Çiftçilerimiz biçtikleri mısırları çevre ilçelere götürüp satıyor. SÜTAŞ faaliyete girerse oraya satacaklar." ifadelerini kullandı.