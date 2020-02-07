: Bingöl otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:01

Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

BİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş karayolu'nda, Karşıyaka-Ekinyolu seferini yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu aniden bayıldı. Şoför Mustafa Kaya da yolcusunu, otobüsle Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanan Kaya'nın kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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