Bingöl Müftüsü Ahmet Süzen, göreve başladı
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Bingöl Müftüsü Ahmet Süzen, göreve başladı

Kastamonu Müftülüğünden Bingöl Müftülüğüne atanan Ahmet Süzen, göreve başladı.

Bingöl Müftüsü Ahmet Süzen, göreve başladı
12.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:28

Kastamonu Müftülüğünden Bingöl Müftülüğüne atanan Ahmet Süzen, göreve başladı.

Müftü Süzen, kentte görev yapan basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerle sohbet eden Süzen, Bingöl'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süzen, şunları kaydetti:

"Bingöl için hayırlı işlere katkı sunmak için gayret edeceğiz. Duyurularımızı kamuoyuyla paylaşmada sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Personelimizle kamu ve dini hizmeti yürütmeye gayret edeceğiz Rabbim nasip ettiği kadar halkımıza hizmet edeceğiz inşallah. Tatlı, güzel yüzlü, sevecen bir görev yürütürüz. Öyle arzu ediyor, öyle dua ediyoruz. Hayırlı faaliyetlerimizde basınımızı yanımızda görmek istiyoruz. Sizlerin yaptığı hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolaysıyla hem dua ve hem de katkı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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