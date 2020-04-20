Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, kan bağışında bulundu
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Bingöl, Genç, Güncel

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, kan bağışında bulundu

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kan bağışında bulundu.

20.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:58
Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, kan bağışında bulundu

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kan bağışında bulundu.

Genç Caddesi Saat Kulesi önünde kurulan Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağış tırı, Bingöl'de bir haftada 420 ünite kan topladı.

Güney de kan bağışında bulundu. Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağış oranlarında büyük bir düşüş olduğunu ve kan bağışçılarını teşvik etmek amacıyla kan bağışında bulunduğunu kaydeden Güney, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağışı konusunda yüzde 70 oranında bir düşüş olduğunu öğrendim. Ben de hem destek hem de kan bağışçılarını teşvik etmek amacıyla kan bağışında bulundum. Kan acil insani bir ihtiyaçtır. 30 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Bu süreçte herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. İnşallah bu salgından kurutulur, daha sağlıklı günlere hep birlikte kavuşuruz."

Kaynak: AA

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