BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaretMHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, depremden etkilenen Bingöl'deki köyleri ziyaret etti.

16.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, depremden etkilenen Bingöl'deki köyleri ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, öğleden sonra geldiği Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, depremde ağır hasar gören Elmalı köyünü ziyaret etti. Burada inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yapıların riskli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Kamil Aydın, "Temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında portatif bir takım imkanlar bir an önce sağlanırsa çadırda kalmak daha rahat olur. Ben buradan, gönlü vatandaşlarımızın acısını, sıkıntısını paylaşmak için çarpan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçmiş olsun dileklerini özellikle sunmak istiyorum. Genel başkanımızın selamlarını ve acıları paylaştığını ifade ettiklerini beyan etmek istiyorum. Onun için kalabalık bir heyetle buradayız. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, en kısa zamanda yaraları sarmak için gerekenleri yapacağız" dedi.

'DEVLETİMİZ BUNU KARŞILAYACAK GÜÇTEDİR'

Depremde 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu hatırlatan Aydın, şunları söyledi:

"Birazdan oraya da gideceğiz. Taziyemizi vereceğiz, telef olan hayvanlar var. Devletimiz bunu karşılayacak güçtedir. Bütün yetkili organlarıyla buradalar. Ama benim ifade ettiğim eksiklerde giderilirse bölge halkı daha rahat olacaktır. Çok geniş bir kitle var basın mensupları ve kamu kurumları var. Onların da iyi hizmet vermeleri açısında gerekenlerin temini konusunda mutlu olacağız."

BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 19:30:25. #1.14#
title