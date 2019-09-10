Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu

10.09.2019 15:46

Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bingöl merkez ve Diyarbakır'da daha önce belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA