Bingöl merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama BİNGÖL merkezli Elazığ, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

BİNGÖL merkezli Elazığ, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fuhşa yer temin edip, aracılık eden kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, takibe alınan kişilerin yakalanması için Bingöl, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 20'si ise adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA