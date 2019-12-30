Bingöl merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Bingöl merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik suretiyle kara ve hava yolu ile uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Bingöl merkezli Elazığ, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığında düzensiz göçmenlerin sahte belgelerle Avrupa ülkelerine gitmesini sağlayarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 9 şüpheliyi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, S.G. ve Ç.D. tutuklandı, M.B, M.A, M.K, S.K, O.B ve H.A. ise ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.



Yapılan aramalarda 17 farklı kişiye ait pasaport, sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda biyometrik fotoğraf, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 600 avro paraya el konuldu.



Ayrıca, bazı kişilere ait Danimarka, İsveç, Belçika ve İtalya ülkelerine ait 11 adet sahte oturum belgesi de ele geçirildi.

Kaynak: AA