Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

30.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:15

BİNGÖL merkezli İstanbul ve Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin deşifresini sağlamak ve faailiyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bingöl merkezli operasyonda, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı.

Kaynak: DHA