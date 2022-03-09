HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bingöl merkeze kış geri geldi

BİNGÖL Bingöl merkezde haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı başladı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı şehir merkezinin tamamını beyaza bürüdü. Merkezde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aşarken, ağaçların ve araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Kışın 5 ay kadar sürdüğü yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe geneli tamamen karla kapanırken, esnaf kürekle kar temizliği yaptı. İlçede her gün sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlardan Veysi Budak, "Bizim Karlıova'da kışımız bitmediği için sokaktaki hayvanlara yardımcı oluyoruz. Her sabah ekmek vermeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildiren valilik ise "İlimiz genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, çığ, buzlanma-don ve çatı çökmesi gibi risklere karşı tedbirli olalım" uyarısında bulundu.