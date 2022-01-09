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Bingöl merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük kar tatili

Bingöl merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de devam eden kar yağışı nedeniyle, merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de devam eden kar yağışı nedeniyle, merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ve 7 ilçede tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca,  kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


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