Bingöl, Mardin ve Batman'da kış hayatı zorlaştırıyor
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Bingöl, Mardin ve Batman'da kış hayatı zorlaştırıyor

19.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:20
Bingöl, Mardin ve Batman'da kış hayatı zorlaştırıyor

Bingöl, Mardin ve Batman'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 4 gündür etkili olan kar yağışı dolaysıyla 281 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de aralıksız devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi geçerken, ilçe merkezinde 70 santimetreye ulaştı. Zaman zaman yerini tipiye bırakan kar yağışı, yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediye ile İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açılan yollar, saatler sonra yeniden ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, Erzurum Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

MARDİN DİYARBAKIR KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı dolayısıyla Mardin Diyarbakır kara yolu, ulaşıma kapandı. Kara yolları ekiplerince yolun ulaşıma açılması için başlatılan çalışma sürüyor. Mardin'de kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

YAĞIŞLAR KAYA PARÇASININ DÜŞMESİNE SEBEP OLDU

Batman'ın Sason ilçesinde yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçasının kayması sonucu kapanan Derince köyü grup yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Şantiye Şefi Salih Yıldız, ekiplerle hemen müdahale ederek yolu ulaşıma açtıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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