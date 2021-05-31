BİNGÖL/MARDİN - "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı
BİNGÖL Bingöl Adliye Sarayı Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması MARDİN: Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN -...
Bingöl Adliye Sarayı
Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması
Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması
MARDİN:
Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı
Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması
Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol