BİNGÖL/MARDİN - "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı
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BİNGÖL/MARDİN - "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

BİNGÖL Bingöl Adliye Sarayı Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması MARDİN: Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN -...

BİNGÖL

Bingöl Adliye Sarayı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması

Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması

MARDİN:

Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı

Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması

Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlendi.

BİNGÖL/MARDİN - 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası' başlatıldı
BİNGÖL/MARDİN - 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası' başlatıldı
BİNGÖL/MARDİN - 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası' başlatıldı
BİNGÖL/MARDİN - 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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BİNGÖL/MARDİN - "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı - Haberler
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