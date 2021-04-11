Bingöl, Pazar kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

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Bingöl, Pazar kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Covid-19 renk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl'de Pazar günü işlek cadde, sokaklar ve parklar sokak çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Bingöl, Pazar kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

BİNGÖL - Covid-19 renk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl'de Pazar günü işlek cadde, sokaklar ve parklar sokak çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de artan vaka nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 renk haritasında 1 ay içinde mavi kategoriden turuncu kategoriye geçti, şehir genelinde Pazar günlerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Geçen hafta Pazar günü olduğu gibi bugün şehrin en işlek cadde, sokak ve parkları sessizliğe büründü. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirli bölgelere kontrol noktaları kurup, kontroller yapmaya başladı.

Öte yandan şehrin haftasonları en yoğun olan parklarından KentPark, kısıtlama ile birlikte sessiz kaldı. Boş kalan park drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ