Bingöl, Kars, Ağrı Cumartesi-Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar alınmıştı. Vatandaşlar Bingöl, Kars, Ağrı illerinde hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi, yasak mı merak ediyor. Peki Bingöl, Kars, Ağrı cumartesi günü yasak var mı? Pazar günü yasak mı? Detaylar haberimizde.

Kabine toplantısında alınan kararlara göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkmak serbest olurken, yüksek riskli illerde pazar günü yasak ve çok yüksek riskli illerde ise hem cumartesi hem pazar yasak oldu. Peki Bingöl, Kars, Ağrı hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi yasak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir." ifadelerinde bulundu. Buna göre kırmızı renkteki illerde cumartesi ve pazar tüm gün hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

BİNGÖL, KARS, AĞRI HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bingöl yüksek riskli (turuncu renkli) illerimiz arasında yer aldığı için hafta sonu sokağa çıkmak Cumartesi günü serbest (21:00 - 05:00 arası hariç) ve Pazar günü ise tamamen yasaktır.

Kars yüksek riskli (turuncu renkli) illerimiz arasında yer aldığı için hafta sonu sokağa çıkmak Cumartesi günü serbest (21:00 - 05:00 arası hariç) ve Pazar günü ise tamamen yasaktır.

Ağrı yüksek riskli (turuncu renkli) illerimiz arasında yer aldığı için hafta sonu sokağa çıkmak Cumartesi günü serbest (21:00 - 05:00 arası hariç) ve Pazar günü ise tamamen yasaktır.

Bingöl : Cumartesi serbest, Pazar tüm gün yasak. (Turuncu risk grubu)

Cumartesi serbest, Pazar tüm gün yasak. (Turuncu risk grubu) Kars : Cumartesi serbest, Pazar tüm gün yasak. (Turuncu risk grubu)

Cumartesi serbest, Pazar tüm gün yasak. (Turuncu risk grubu) Ağrı : Cumartesi serbest, Pazar tüm gün yasak. (Turuncu risk grubu)

RİSK DERECESİNE GÖRE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA DURUMU

Düşük riskli (Mavi renkli) : Hafta sonu serbest. (21:00 - 05:00 arası hariç)

Orta riskli (Sarı) : Hafta sonu serbest. (21:00 - 05:00 arası hariç)

Yüksek riskli (Turuncu renkli) : Cumartesi serbest (21:00 - 05:00 arası hariç), Pazar yasak devam ediyor.

Çok Yüksek riskli (Kırmızı renkli) : Cumartesi ve Pazar günleri tamamen yasak.

NOT = Buna ek olarak tüm illerde hafta içi ve hafta sonu akşam sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. 81 ilde akşam 21:00 - 05:00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Yani aynı şekilde hafta sonları da sokağa çıkmak akşam 9'dan sonra yasak olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ RENKTEKİ) İLLER

Şırnak

ORTA RİSKLİ (SARI RENKTEKİ) İLLER

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU RENKTEKİ) İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI RENKTEKİ) İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak