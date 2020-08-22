BİNGÖL KARPUZ TARLASINDA DOĞDU, YETİŞTİRDİĞİ KARPUZLARLA AİLESİNİN GEÇİNDİRİYOR
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BİNGÖL KARPUZ TARLASINDA DOĞDU, YETİŞTİRDİĞİ KARPUZLARLA AİLESİNİN GEÇİNDİRİYOR

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 42 yıl önce karpuz tarlasında dünyaya gelen Mehmet Tağ, Bingöl'de 70 dönüm tarlada yetiştirdiği karpuzlarla ailesinin geçimini sağlıyor.

22.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:43

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 42 yıl önce karpuz tarlasında dünyaya gelen Mehmet Tağ, Bingöl'de 70 dönüm tarlada yetiştirdiği karpuzlarla ailesinin geçimini sağlıyor. Karpuz yetiştiriciliğinin babadan kalma meslek olduğunu anlatan Tağ, "Bu meslek bana babadan kalma. 1978 yılında babam Cizre'de karpuz tarlası ektiğinde ben de orada tarlada doğdum. Bu mesleği seviyorum. Baba mesleği olduğu için de zevkle yapıyorum. 4 senedir Bingöl'deyim ve buradan memnunum" dedi.

Cizre ilçesinde babası karpuz hasadı yaptığı sırada tarlada dünyaya gelen Mehmet Tağ, doğduğu günden bu yana karpuzla iç içe bir hayat sürdürüyor. 4 yıl önce Mardin'in Derik ilçesinden Bingöl'e yerleşen Tağ, 70 dönüm arazi kiralayıp, karpuz yetiştiriciliğine başladı. 4 çocuk babası Tağ, yıllardır karpuz yetişirciliğiyle ailesini geçindiriyor.

'ÖMRÜM KARPUZLARIN İÇİNDE GEÇTİ'

Bu mesleğin babadan kalma olduğunu aktaran Tağ, dünyaya gözlerin karpuz tarlasında açtığını söyledi. Bingöl merkeze bağlı İçmeler mevkisinde kiraladığı 70 dönümlük susuz tarlaya, dereden su motoru çekerek karpuz yetiştirdiğini ifade eden Tağ, "Bu meslek bana babadan kaldı. 1978 yılında babam Cizre'de karpuz tarlası ektiğinde bende orada tarlada doğdum. Bu mesleği seviyorum. Baba mesleği olduğu için de zevkle yapıyorum. 4 senedir Bingöl'deyim ve buradan aslında memnunum. Çevre edindim, dostlar edindim. Bingöl karpuzunun tadını anlatamıyoruz. Çevremize, dostlarımıza anlatabilsek ne kadar doğal olduğunu, bu ilaçsız karpuzun hormonsuzluğu bilseler bize olan destekleri çoğalır. Zaten bu desteğe muhtacız. Bu işi ailemiz ve toplum için yapıyoruz. 70 dönüm bir yer kiraladım ki susuz bir yerdi. Dereden suyu motorla getiriyorum günde 30 litre mazot yakarak. Bu zor şartlarda karpuz yetiştiriyorum ve sezon artık bitmek üzere. Ömrüm karpuzların içinde geçti. Bingöl halkından, çevre illerden ve dostlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

BİNGÖL KARPUZ TARLASINDA DOĞDU, YETİŞTİRDİĞİ KARPUZLARLA AİLESİNİN GEÇİNDİRİYOR

Kaynak: DHA

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