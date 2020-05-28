BİNGÖL KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEORU GECE KARANLIĞINDA BÖYLE ARADI Akşam saatlerinde Bitlis Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu.

Akşam saatlerinde Bitlis Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu. Vatandaşlarda kısa süre yaşadıkları heyecanın ardından ışık hüzmesinin meteor taşı olduğu iddiası üzerine bölgede cismi aramaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce vatandaş cismin düştüğü iddia edilen bölgeye doğru hareket etti. El fenerleri ve araç farlarıyla bölgeyi aydınlatan vatandaşlar, meteoru aramaya başladı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- Kaynak: DHA