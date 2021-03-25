Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - Haberler | Güncel

Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, yerini tipiye bıraktı.

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Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, yerini tipiye bıraktı. Kent genelinde de 86 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan, kısa süre sonra yerini tipiye bıraktı. İlçede oluşan tipi nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, görüş açısı yer yer sıfıra kadar indi.

İlçe sakinlerinden Ali Bulki, "Nisan ayına girmek üzereyiz ama şuan yoğun bir tipi var. Allah yardımcımız olsun. Sanırım yolda kalan bazı vatandaşlar da var, Rabbim yardımcıları olsun inşallah" dedi.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle 86 köy yoluna ulaşıma sağlanamadığı öğrenilirken, valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tipinin durduğu bölgelerde çalışmalara başlandığını aktardı.

Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl Karlıova'da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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