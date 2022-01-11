Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli - Haberler
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Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.


Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

Karlıova'da eğitime 2 gün kar engeli

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Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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