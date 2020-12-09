Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü
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Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü

09.12.2020 06:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 06:53

Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinden sonra kar yağışı başladı.Kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yağışının ardından olası buzlanmaya karşı da belediye ve Karayolları 84. Şube Şefliği ekiplerince çevre yolunda da çalışma başlatıldı.

Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü
Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü
Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü
Bingöl Karlıova'da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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