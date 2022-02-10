Otomobilin direğe çarpma anı güvenlik kamerasında

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ve yaşam olumsuz etkileniyor.

Karlıova Belediyesi ekiplerince, dün gece saatlerinde yeniden başlayan ve etkisini artıran kardan yolların kapanmaması için çalışma yürütülüyor.

Ekipler itfaiye aracıyla çatılarda biriken kar kütlelerini düşürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolunun ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışma sürüyor.

Yağış trafiği de olumsuz etkiliyor. İlçe girişindeki kavşakta kontrolden çıkan Kadir Ekinci yönetimindeki 63 ACB 231 plakalı otomobil, yön tabelası direğine çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobil kar yığınının biriktiği direkte asılı kaldı.

Otomobilin direğe çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.