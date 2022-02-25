Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA, Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden etkili oldu.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden etkili oldu.

Her yıl yoğun kar yağışının yaşandığı ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden başladı.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının sürdüğü ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Yolların ulaşıma kapanma ihtimaline karşı belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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