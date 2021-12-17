BİNGÖL- Karlıova'da kar yağışı - Haberler
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BİNGÖL- Karlıova'da kar yağışı

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen yollar ve evler Karlı yollarda ilerleyen vatandaşlar Kar kürüyen vatandaşlar Vatandaşlardan Cengiz Bingöl ile röportaj Vatandaşlardan Tuncay Karabulak ile röportaj BİNGÖL - Karlıova ilçesinde akşam üstü kar yağışının etkili olması sonucu...

BİNGÖL (AA) - İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı

Beyaza bürünen yollar ve evler

Karlı yollarda ilerleyen vatandaşlar

Kar kürüyen vatandaşlar

Vatandaşlardan Cengiz Bingöl ile röportaj

Vatandaşlardan Tuncay Karabulak ile röportaj

BİNGÖL - Karlıova ilçesinde akşam üstü kar yağışının etkili olması sonucu ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL- Karlıova'da kar yağışı

BİNGÖL- Karlıova'da kar yağışı

BİNGÖL- Karlıova'da kar yağışı

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AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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