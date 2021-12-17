BİNGÖL- Karlıova'da kar yağışı
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İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen yollar ve evler Karlı yollarda ilerleyen vatandaşlar Kar kürüyen vatandaşlar Vatandaşlardan Cengiz Bingöl ile röportaj Vatandaşlardan Tuncay Karabulak ile röportaj BİNGÖL - Karlıova ilçesinde akşam üstü kar yağışının etkili olması sonucu...
BİNGÖL (AA) - İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı
Beyaza bürünen yollar ve evler
Karlı yollarda ilerleyen vatandaşlar
Kar kürüyen vatandaşlar
Vatandaşlardan Cengiz Bingöl ile röportaj
Vatandaşlardan Tuncay Karabulak ile röportaj
BİNGÖL - Karlıova ilçesinde akşam üstü kar yağışının etkili olması sonucu ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.