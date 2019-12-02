Bingöl karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bingöl karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandıBingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

02.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:40
Bingöl karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı saatlerinde yerini tipiye bıraktı. İlçedeki 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçe merkezinde dün akşam etkili olan kar yağışı, sabah tipiye çevirdi. Kar kalınlığının 12 santimi geçtiği ilçede, öğrenciler velileri eşliğinde okula gidebildi. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürerken, 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bingöl karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı
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