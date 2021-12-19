Bingöl Karlıova'da eğitime kar engeli

BİNGÖL'ün karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Karlıova Kaymakamlığından alınan karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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