Bingöl karlıova'da eğitime kar engeli
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Bingöl karlıova'da eğitime kar engeli

Karlıova'da eğitime kar engeliBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

04.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:12
Bingöl karlıova'da eğitime kar engeli

'da eğitime kar engeli

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili olurken, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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: Bingöl karlıova'da eğitime kar engeli
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