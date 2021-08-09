Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu
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Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Sağlık

Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşı yoğunluğu yaşanıyor.

Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşı yoğunluğu yaşanıyor. İlçedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde günlük yaklaşık 300 kişinin aşı olduğu öğrenildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de haftanın ilk günü sağlık kuruluşlarında aşı yoğunluğu arttı. Aşılama çalışmalarının hız kazandığı Karlıova ilçesinde de ASM'de vatandaşlar aşı için yoğunluk oluşturdu. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki mobil aşı ekipleri, ilçede günlük 500 üzerinde vatandaşı aşılarken, ASM'de 300 kişinin aşılandığı öğrenildi.

ASM'ye gelip aşı olan vatandaşlardan Enes Karabulak, "Karlıova'da vaka artışlarının çoğalmasından dolayı biz de işte aşı olmaya geldik. Dileğimiz herkesin biran önce gelip aşı olması. Aşı olmazsak bu süreç devam edecek. O yüzden herkese tavsiyem biran önce gelip aşı olmaları" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı verilerinde, Bingöl'de şuana kadar 165 bin 558 doz aşının yapıldığı bildirildi.

Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu
Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu
Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu
Bingöl Karlıova'da aşı yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan

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