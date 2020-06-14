Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğündeki deprem
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Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğündeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 9 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğündeki deprem
14.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 9 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, "Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 9 vatandaş da yaralanmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte bölgeye hareket etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir.

Bir köyde ve bir mezrada 14 ev ve bir ahır hasar görmüştür. Bölgede müdahale ve tarama faaliyetleri, 85'i AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 115 personel ve 28 araç ile sürdürülmektedir.

Bingöl kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmeyen deprem sonrası ikisi 4,00(Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 33 artçı yaşanmıştır.

Bingöl Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2, Karlıova Kaynarpınar köyünde 1, olmak üzere toplam 8 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde, hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır. Toplam yaralı sayısı, 9'dur. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir.

Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev hasar görmüştür" denildi.

Açıklamada, "Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir.

Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir.

Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir.

Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Bingöl'e 500 adet 16,5 m2 ve 50 adet 28,5 m2 olmak üzere 550 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca 20 adet 112 m2 çadır Bingöl'e sevk edilmiştir. Erzurum Çat'a ise 120 adet 16,5 m2 çadır ve 100 adet battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay tarafından bin kişilik sıcak yemek, 153 çadır, bin 500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı ile 19 personel ve 14 araç olay bölgesine sevk edilmiştir.

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekip talebinde bulunulmuştur.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 personel olay bölgesine sevk edilmiştir

Gelişmeler, AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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