Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

25.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:04
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 12.48'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 


Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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