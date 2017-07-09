Bingöl Karayona Düşen Elektrik Kablosu Nedeniyle Ulaşım 2 Saat Böyle Sağlandı

Bingöl Karayona Düşen Elektrik Kablosu Nedeniyle Ulaşım 2 Saat Böyle Sağlandı

Bingöl Karayona düşen elektrik kablosu nedeniyle ulaşım 2 saat böyle sağlandı(Tür: Yurt)

Bingöl Karayona düşen elektrik kablosu nedeniyle ulaşım 2 saat böyle sağlandı

(Tür: Yurt)