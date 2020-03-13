BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır
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BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdırKAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah hem Türkiye hem bütün dünya, daha az sıkıntıyla bunu atlatır.

13.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:01
BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah hem Türkiye hem bütün dünya, daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bölgenin değil, dünyanın sıkıntısıdır" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Bingöl Üniversitesi'nde 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Malkoç'un yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, akademik ve idari personel ile öğrenci kulüp başkanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Malkoç, koronavirüsü Türkiye'nin ilk fark eden ülkeler arasında olduğunu söyledi. Malkoç, "Dünyanın bütün ülkelerinde koronavirüsten dolayı ölümlerin arttığı, tedirginliklerin arttığı, ekonomilerin durma noktasına geldiği bir dönemde Türkiye'ye baktığımızda bir kamu başdenetçisi olarak şunu memnuniyetle ifade ediyorum; Türkiye olayı ilk fark eden ülkelerdendir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle ilk 3 aylık koronavirüs fırtınasına baktığımızda çok şükür Türkiye, bu süreci başarıyla yürüttü. İnşallah alınan bu tedbirlerle de sıkıntısız veya en az sıkıntıyla bu süreci aşacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çeken Malkoç, "Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Amerika'da, Çin'de bu kadar ölümler olurken, Türkiye'nin etrafında ölümler olurken, bu süreç zarfında Türkiye'nin aldığı tedbirlerle 1- 2 vaka sayısının olması, hepimizin duası ve yöneticilerin ferasetli davranması sonucu. İnşallah hem Türkiye hem de bütün dünya daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bir bölgenin değil, dünyanın sıkıntısıdır. Bilimsel çalışmaların uzaya kadar ulaşmasına rağmen teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen koskoca dünya görünmeyen bir varlık karşısında neredeyse yeniliyor. İnşallah dünya bu sıkıntıdan kurtulur" dedi.

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BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

Kaynak: DHA

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BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

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