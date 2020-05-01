Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndan Yayladere'de 'Kırköy operasyonu'

Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndan Yayladere'de 'Kırköy operasyonu' Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Yayladere Kırköy kırsalında yapılan arama, tarama faaliyetinde; 10 bin fişek başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndan Yayladere'de 'Kırköy operasyonu'

ANKARA - Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Yayladere Kırköy kırsalında yapılan arama, tarama faaliyetinde; 10 bin fişek başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Yayladere Kırköy kırsalında arama tarama operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise tarama faaliyetinde; çeşitli çaplarda 10 bin fişek başta olmak üzere, 6 adet Kalaşnikof tüfeği, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kanas namlusu, 30 adet palaska, 3 adet silah üstü dürbün, 1 adet mesafe ölçer dürbün, 1 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA