Bingöl İŞGEM yeni girişimcilerini arıyor

10.10.2019 12:58

Bingöl'ün sosyo ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefiyle kurulan Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), 8 yeni girişimci arıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Bingöl İŞGEM, yeni girişimcilerin iş kurmasına destek vermeye devam ediyor.

İŞGEM Müdürü Sedat Çifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl İl Özel İdaresi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla kurulan İŞGEM bünyesinde 22 iş yeri bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl ocak ayında girişimlere kapılarını açtıklarını belirten Çifçi, "Burada yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekliyor ve işlerini kolaylaştırıyoruz. İŞGEM, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını başarılı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan merkezlerdir. Geçen yıl kiracı almaya başladık. Şuanda 14 kiracımız var. Boş olan 8 iş yerimiz için yeni girişimcileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çifçi, yeni girişimcilere eğitimden, kira desteğine kadar yardımcı olduklarını ifade ederek, yeni iş sahibi olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu bildirdi.

İŞGEM bünyesinde faaliyet yürütecek yeni girişimcilerin, girişimcilik belgesi olmadan da KOSGEB desteklerinden yararlanabileceğine işaret eden Çifçi, şunları kaydetti:

"İŞGEM kiracısı olmak isteyen girişimci adayları ilk olarak www.bingolisgem.com adresindeki formu doldurarak bize iletirler. Ardından başvuru yapan girişimcilerden iş fikirleriyle ilgili bir iş planı hazırlanmasını istiyoruz. Değerlendirme komisyonu kararıyla uygun girişimciler belirlenir."

Kaynak: AA