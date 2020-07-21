Bingöl İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Bingöl İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ekinci başkanlığında, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılının 3. döneminde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü projelerin görüşüleceğini söyledi.

Projelerin uygulanmasında birimler arası eş güdüm gerektirebilecek hususların istişare edileceğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"2020 yılında 323 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin dördü tamamlanmıştır. Diğer 319 projeden 148'i devam etmekte, 80 proje ihale aşamasında, 1 proje tasfiye edilmiş olup, 90 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 29 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 4 milyar 129 milyon 11 bin 899 TL. 2020 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dahil) 471 milyon 118 bin 275 TL olup, 2020 yılı harcaması 193 milyon 365 bin 189 TL ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 488 milyon 338 bin 576 TL olmak üzere 1 milyar 681 milyon 703 bin 765 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 41'dır."

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptıkları sunumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA