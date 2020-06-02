Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı Bingöl Havalimanı'nda yılan bulundu.

Bingöl Havalimanı'nda yılan bulundu.

Alınan bilgiye göre, havalimanında güvenlik kameralarının bağlantısını sağlayan kabloların bakımını yapan görevli Zeki Türen, temizlik yapmak için kabloların geçtiği menfezin kapağını açınca yılanla karşılaştı.

Türen, yaklaşık 30 dakika uğraşın ardından menfezden çıkarmayı başardığı yaklaşık 2 metrelik yılanı, doğal yaşamına bıraktı.

Türen'in yılanı menfezden çıkarma anı, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA