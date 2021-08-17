Bingöl güven tazeledi

Yıldırım Kent Konseyi'nin 6. olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Yıldırım Kent Konseyi'nin 6. olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19: 00'da Barış Manço Kültür Mekezinde gerçekleştirilen genel kurula, önceki dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Refik Selik, Servet Kaynar, Şakir Emin, Bünyamin Savaş Albayrak, MHP Yıldırım İlçe Başkan Yardımcıları Eren Düzen ve Hasan Burak Özdemir ile İlçe yöneticisi Uğur Köse, İYİ Parti ilçe temsilcisi Meral Akbaş, Yeniden Refah Partisi Yıldırım İlçe Başkan Vekili Mesut Yıldız, Yıldırım Kent Konseyi önceki dönem başkanları Ahmet Tilci ve Ertuğrul Sünel, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl yaptığı açılış konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"İnsanın gücünü ve kıymetini, hedefi ve gayesi belirler. Sadece kendini düşünen aciz ve zayıftır. Kent Konseyi, mahallesini, ilçesini, ilini, ülkesini ve insanlığı düşünen, zihin üreten ve onu yaşatmaya çalışan, hiçbir karşılık beklemeden özverilerde bulunan gönüllülerden oluşur. Sizlerin tensipleriyle 2019 yılında 30 kişilik Yürütme Kurulumuzla devraldığımız sorumluluğu, ağır pandemi koşullarına rağmen, her alana temas etmeye çalışan kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclislerimizle teşkilatlanarak sürekli bir faaliyet içerisinde olmaya çalıştık. Bu dönemde görev alan emek ortaya koyan tüm yol arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere hiçbir bağış ve ticari münasebette bulunamayan Kent Konseyimizin proje bazlı tüm çalışmaları belediyemizce destekleniyor. Bu vesileyle destek ve katkıları dolayısıyla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bu zengin 5. dönem faaliyetleri büyük bir özveri ve gayretin ürünüdür. İlçemizdeki üniversitemiz, yerel ve merkezi yönetim, sivil toplum dinamiklerinden oluşturduğumuz 30 kişilik Yürütme Kurulumuzla İnşallah ilçemizde şura, meşveret ve istişare gibi kadim medeniyetimizin yöntemlerini hakim kılarak, vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Akademisyenlerimiz ve önemli görev mensuplarımız ile beraber ilçemize projeksiyon olmaya, ortak aklı her daim etkin kılmaya çalışacağız. 6. Seçimli Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, sayın divana, protokol mensuplarımıza ve genis katılımlı siz değerli delegasyona teşekkür ediyorum."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "Yıldırım Kent Konseyi bizim için önemli bir platform. Teknik üniversitemizden akademisyenlerin ve sivil toplumun temsilcilerinden oluşan geniş bir temsilin yürütme kurulunda olmasını bizler çok kıymetli buluyoruz. Mehmet Akif Bingöl hocamızın öncülüğünde güzel faaliyetlerine bizlerde belediye olarak destek verdik.Bu dönemde de faydalı güzel hizmetler yapacaklarına inancımız tamdır" dedi.

Kent Konseyi 5.döneminde yürütme kurulunda görev alanlara gayret ve çalışmalarından ötürü Oktay Yılmaz tarafından plaket takdimi yapıldı. Genel kurulda divan başkanlığını önceki dönem milletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu, divan üyeliklerini de önceki dönem Kent Konseyi başkanları Ahmet Tilci ve Ertuğrul Sünel yaptı. Mehmet Akif Bingöl genel kurul üyelerinin oylarıyla yeniden Yıldırım Kent Konseyi başkanlığına seçildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı