Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: "Yurtta güvenlik tedbirleri üst düzeye alındı" - Haberler
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Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: "Yurtta güvenlik tedbirleri üst düzeye alındı"

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de 2 gün önce Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurduna giren ve panik oluşturan şahsın down sendromlu olduğunu açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, güvenlik tedbirlerinin de üst düzeye çıkarıldığını bildirdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 2 gün önce Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurduna giren ve panik oluşturan şahsın down sendromlu olduğunu açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, güvenlik tedbirlerinin de üst düzeye çıkarıldığını bildirdi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurduna, engelli bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi. - BİNGÖL

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